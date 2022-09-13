За август 2022 г. размер месячной минимальной заработной платы составляет 482 рубля 29 копеек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Таким образом, в августе МЗП по сравнению с июлем не изменилась.

В последний раз минимальную зарплату индексировали в июле, тогда она выросла на 1,33 рубля — с 480,96 до 482,29 рубля.

Напомним, индексация денежных доходов, выплачиваемых из бюджетных источников, производится, если индекс потребительских цен (исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации) превысит пятипроцентный порог.

По данным Национального статкомитета, месячная инфляция в августе составила 0,1%. С начала года цены выросли на 13,8%. При этом годовая инфляция в Беларуси в августе замедлилась до 17,9% годовых. Цены на продтовары в годовом выражении выросли на 18,9%, а на непродовольственные товары – на 20,9%.