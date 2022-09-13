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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫСТАВКА «БУДПРАГРЭС-2022» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 13-16 СЕНТЯБРЯ


09:42 13.09.2022

13-16 сентября 2022 года в Минске пройдет выставка «Будпрагрэс-2022».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, «Будпрагрэс» – это дополнительная возможность вывода на строительный рынок новейших технологий, материалов и конструкций, центр обмена опытом, что способствует не только развитию строительной отрасли, но и привлечению инвестиций в данный сектор экономики, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями.

При создании концепции «Будпрагрэс-2022» организаторы учли все современные тренды, чтобы получилось мероприятие расширенного формата. Такой интерактивный подход позволит найти подходящие решения не только посетителям выставки, но и самим участникам, которыми в 2022 году могут стать профессионалы самых разных сфер строительной индустрии. Им представится возможность установить новые бизнес-контакты, поделиться опытом и трендами, продемонстрировать свой подход к тому или иному направлению отрасли, а также оценить потребительский спрос и предложения конкурентов, зарубежный опыт коллег.

В этом году среди традиционных разделов выставки разместятся: «Дизайн и интерьер»; «Проектирование и моделирование»; «HI-TECH в архитектуре и строительстве»; «Современное печестроение».

В новых разделах будут представлены предложения отечественных и зарубежных компаний. Профессионалы расскажут о современных тенденциях в проектировании застроек, новых течениях в дизайне и архитектуре, интересных интерьерных решениях, отделке и многом другом. Также на экспозиционной площадке будут представлены традиционные разделы «Строительная техника», «Инструмент в строительстве», «Отделочные материалы».

Специалистам различных организаций будет интересен раздел «Строительная техника», который уже стал неотъемлемой частью выставки. Как известно, успех любого строительства напрямую связан с выбором качественной современной спецтехники. Сейчас ее рынок развивается стремительными темпами. Новейшие машины будут представлены в широком ассортименте. Экспозицию будут сопровождать профессиональные семинары и конференции, шоу-демонстрации от компаний-участников.
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