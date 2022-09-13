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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,3%


09:18 13.09.2022

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил 100,6%, с декабрем 2021 г. – 112,3%, из него на инвестиционные товары – 101,6% и 114,8% соответственно, промежуточные товары – 100% и 114,2%, потребительские товары – 101,5% и 112,2% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил 103,1%, с декабрем 2021 г. – 114,8%, в том числе в растениеводстве – 100,5% и 110% соответственно, животноводстве – 103,7% и 116,1% соответственно.

Индекс цен в строительстве в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил 100,8%, с декабрем 2021 г. – 111,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,7% и 112,5% соответственно, машины и оборудование – 100,4% и 107,6%, прочие работы и затраты – 102,3% и 111% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил 100,2%, с декабрем 2021 г. – 120,6%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в августе 2022 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил 100%, с декабрем 2021 г. – 103,3%.
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