Продовольственные товары в Минске в августе 2022 года подешевели по сравнению с июлем 2022 года на 0,7%, с декабрем 2021 года – выросли на 12,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в августе составил 19,1%. За январь-август 2022 года к уровню января-августа 2021 года цены увеличились на 17,3%.

Непродовольственные товары в августе 2022 года подорожали по сравнению с июлем 2022 года на 0,6%, с декабрем 2021 года – на 21%. В августе годовой рост цен составил 24,9%. При этом за январь-август текущего года к уровню января-августа 2021 года цены подскочили на 20,9%.

Цены на услуги в августе 2022 года выросли по сравнению с июлем на 0,5%, с декабрем 2021 года –на 10,1%. Годовой рост цен на услуги в августе составил 12,6%. В январе-августе 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%.