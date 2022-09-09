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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,4%
17:50 12.09.2022
Продовольственные товары в Минске в августе 2022 года подешевели по сравнению с июлем 2022 года на 0,7%, с декабрем 2021 года – выросли на 12,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в августе составил 19,1%. За январь-август 2022 года к уровню января-августа 2021 года цены увеличились на 17,3%.
Непродовольственные товары в августе 2022 года подорожали по сравнению с июлем 2022 года на 0,6%, с декабрем 2021 года – на 21%. В августе годовой рост цен составил 24,9%. При этом за январь-август текущего года к уровню января-августа 2021 года цены подскочили на 20,9%.
Цены на услуги в августе 2022 года выросли по сравнению с июлем на 0,5%, с декабрем 2021 года –на 10,1%. Годовой рост цен на услуги в августе составил 12,6%. В январе-августе 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%.
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