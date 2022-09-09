Техника «АМКОДОР» представлена на 19-й Международной выставке «Машины, оборудование и технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности», которая проходит с 12 по 15 сентября в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», на выставочной экспозиции холдинга представлен форвардер АМКОДОР 2662-01, который предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины.

На стенде холдинга «АМКОДОР» посетителям выставки предоставляется возможность ознакомиться со всей линейкой лесных машин «АМКОДОР», а это свыше 23 моделей и модификаций.