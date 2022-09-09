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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЗАЯВИЛ О ВОССТАНОВЛЕНИИ СИТУАЦИИ С ЭКСПОРТОМ В БЕЛАРУСИ


16:41 12.09.2022

В Беларуси восстанавливается ситуация с экспортом. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко после посещения археологических раскопок на месте Минского городища.

"Что касается экспорта, то у нас было определенное проседание, связанное с прямым влиянием санкций и потерей украинского рынка. Но начиная с июня мы прирастаем в экспорте товаров от 6% до 8%. Поэтому ситуация с экспортом восстанавливается", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, это результат кропотливой и напряженной работы, которую проводят правительство и предприятия. "У нас идет положительная динамика по ежемесячному восстановлению экспорта. Каждый месяц улучшается внешнеторговое сальдо. Сейчас положительное сальдо составляет $2,3 млрд. Рассчитываем, что по августу оно еще увеличится на $500 млн", - сообщил чиновник.

"Каждое из 8 тыс. крупных предприятий мы мониторим еженедельно. Владеем ситуацией по каждому из них. Мы видим, что весь комплекс ограничений - санкции, логистика, расчеты - создает серьезные проблемы для любого предприятия. Но я считаю, что то, как мы справляемся с этими вызовами, - очень достойный результат. Мы мотивированы, мы не сдадимся и докажем, что не одним Западом мир заканчивается", - подчеркнул глава правительства.
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