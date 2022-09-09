ГП «Минсктранс» ограничило продажу билетов на международные автобусные рейсы гражданам с национальными визами типа D, если поездка намечена не в страну, выдавшую визу.

«В связи с возникающими в настоящее время сложностями при пересечении государственной границы и въезде в страны Шенгенского соглашения граждан с национальными визами типа D не страны въезда предприятием принято решение отказывать в поездке гражданам с национальными визами типа D, выданными иностранными государствами, и пересекающим границы в не страны выдачи визы», - говорится в сообщении.

Из-за увеличения времени прохождения границы Республики Беларусь с сопредельными странами возможны задержки при выполнении рейсов по международным маршрутам предприятия. ГП «Минсктранс» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.