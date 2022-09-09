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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКТРАНС ОГРАНИЧИЛ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ ГРАЖДАНАМ С ВИЗАМИ ТИПА D
15:21 12.09.2022
ГП «Минсктранс» ограничило продажу билетов на международные автобусные рейсы гражданам с национальными визами типа D, если поездка намечена не в страну, выдавшую визу.
«В связи с возникающими в настоящее время сложностями при пересечении государственной границы и въезде в страны Шенгенского соглашения граждан с национальными визами типа D не страны въезда предприятием принято решение отказывать в поездке гражданам с национальными визами типа D, выданными иностранными государствами, и пересекающим границы в не страны выдачи визы», - говорится в сообщении.
Из-за увеличения времени прохождения границы Республики Беларусь с сопредельными странами возможны задержки при выполнении рейсов по международным маршрутам предприятия. ГП «Минсктранс» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
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