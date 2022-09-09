Восемь районов Гомельской области полностью выполнили поставку зерна в счет госзаказа. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.

Общий объем поставленного предприятиями области в счет государственных нужд зерна превысил 73 тысячи тонн и составил 79% от запланированного.

Уборку проса и гречихи в установленные сроки не завершили 3 района области.

«При этом убрать осталось по несколько десятков гектаров», - недоволен Дмитрий Петрожицкий.