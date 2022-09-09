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ЭКОНОМИКА РБ
ВОСЕМЬ РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИЛИ ПОСТАВКУ ЗЕРНА В СЧЕТ ГОСЗАКАЗА
13:58 12.09.2022
Восемь районов Гомельской области полностью выполнили поставку зерна в счет госзаказа. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.
Общий объем поставленного предприятиями области в счет государственных нужд зерна превысил 73 тысячи тонн и составил 79% от запланированного.
Уборку проса и гречихи в установленные сроки не завершили 3 района области.
«При этом убрать осталось по несколько десятков гектаров», - недоволен Дмитрий Петрожицкий.
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