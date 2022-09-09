Золотовалютные резервы Беларуси в августе сократились на $97,6 млн и на 1 сентября составляли $7464,1 млн.

«Частично уменьшение объема резервов объясняется снижением цены золота на мировом рынке и укреплением доллара к СДР: в совокупности сокращение до $80-90 млн за август», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.

Еще одним фактором уменьшения резервов, отмечают эксперты, стало погашение долговых обязательств правительства. В то же время влияние обозначенных факторов было компенсировано покупкой Нацбанком примерно $100 млн на внутреннем валютном рынке.

В целом с начала 2022 г. золотовалютные резервы сократились на $960,9 млн.