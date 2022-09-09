За I полугодие 2022 г. на электронных торговых площадках реализовано имущество субъектов хозяйствования, находящихся в процедурах банкротства, на общую сумму 54,9 млн рублей. Об этом сообщает Минэкономики Беларуси.

Согласно информации, объем продаж за I полугодие 2022 г. существенно превышает показатели за аналогичный период 2021 г.

Так, количество реализованных на электронных торгах лотов увеличилось в 1,8 раза, в том числе недвижимости – в 2 раза, оборудования – в 2,5 раза.

При этом вырученные средства от продажи имущества также возросли в 1,8 раза, в том числе от продажи недвижимости – в 2,5 раза.

В то же время количество возбуждаемых экономическими судами дел о банкротстве снизилось.