За январь-август 2022 года бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси (бюджет фонда) исполнен с профицитом в сумме 811,9 млн рублей.

Как сообщает Фонд социальной защиты населения, профицит по средствам государственного социального страхования составил 531,8 млн рублей; по средствам профессионального пенсионного страхования - 280,1 млн рублей.

Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.

Общая сумма расходов бюджета фонда составила 13 415,8 млн рублей и направлена на выплату пенсий, пособий, профессиональных пенсий, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления и иных выплат в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании.

Доходы бюджета фонда составили 14 227,7 млн рублей, из них поступило субвенций из республиканского бюджета в сумме 842,7 млн рублей.

Субвенции из республиканского бюджета включают в себя:

финансирование расходов, осуществляемых в соответствии с законодательством из республиканского бюджета на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат на общую сумму 709,9 млн рублей;

возмещение расходов бюджета фонда на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов в сумме 29,5 млн рублей;

возмещение расходов на выплату пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, а также детского санаторно-курортного лечения и оздоровления на общую сумму 103,3 млн рублей.