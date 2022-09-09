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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОФИЦИТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОСТАВИЛ 811,9 МЛН РУБЛЕЙ
12:19 12.09.2022
За январь-август 2022 года бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси (бюджет фонда) исполнен с профицитом в сумме 811,9 млн рублей.
Как сообщает Фонд социальной защиты населения, профицит по средствам государственного социального страхования составил 531,8 млн рублей; по средствам профессионального пенсионного страхования - 280,1 млн рублей.
Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.
Общая сумма расходов бюджета фонда составила 13 415,8 млн рублей и направлена на выплату пенсий, пособий, профессиональных пенсий, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления и иных выплат в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании.
Доходы бюджета фонда составили 14 227,7 млн рублей, из них поступило субвенций из республиканского бюджета в сумме 842,7 млн рублей.
Субвенции из республиканского бюджета включают в себя:
финансирование расходов, осуществляемых в соответствии с законодательством из республиканского бюджета на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат на общую сумму 709,9 млн рублей;
возмещение расходов бюджета фонда на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов в сумме 29,5 млн рублей;
возмещение расходов на выплату пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, а также детского санаторно-курортного лечения и оздоровления на общую сумму 103,3 млн рублей.
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