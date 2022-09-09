Лукашенко 12 сентября заслушал доклад о работе транспортного комплекса в условиях санкций, сообщает его пресс-служба.

"Тема не новая сегодняшнего нашего обсуждения. Я пригласил вас сюда для того, чтобы оценить работу транспортного комплекса в условиях санкций и найти решения, если это необходимо, самых злободневных вопросов. Не секрет, что именно транспортная отрасль является естественным проводником внешнеторговых операций, приносит в страну почти половину валютной выручки от экспорта услуг (примерно 45%)", - отметил Лукашенко.

Сложившаяся ситуация разорвала многие давно выстроенные логистические цепочки. Разумеется, это приводит к издержкам производителей во всех отраслях, констатировал он.

"Чтобы прибыльно продать свою продукцию на экспорт или поставить на внутренний рынок комплектующие, требуется поистине виртуозная логистика. И проще, во всяком случае, в ближайшем будущем не станет. Поэтому по-прежнему ежедневная работа Министерства транспорта - договариваться о вагонах, контейнерах, пропускных "окнах", конкурентных тарифах. Тем более что задачи по наращиванию физических объемов и диверсификации экспорта отраслевым министрам поставлены. Их выполнение в некотором роде зависит от расторопности Министерства транспорта, Белавиа, - подчеркнул Лукашенко.

"Несмотря на желание Запада отрезать нас от так называемой цивилизованной Европы, мы продолжаем летать и сохраняем высокий уровень авиационной безопасности. Стратегическая задача - расширить направления авиасообщения, дать людям возможность летать по вопросам бизнеса, на отдых, навещать родных и так далее", - сказал он.

При этом важно сохранить высокий уровень безопасности полетов, не останавливаться в развитии авиационной отрасли, продолжить обновление авиапарка, подчеркнул Лукашенко.

"Но цена перелетов должна быть конкурентной и не запредельной для наших людей, чего бы нам это ни стоило", - добавил он.

С начала введения ограничений прошло достаточно времени, чтобы не только нащупать все проблемные места, но и принять адекватные меры реагирования, отметил Александр Лукашенко.

"Так, мы вовремя, что называется, отзеркалили запрет на перемещение грузовых автомобилей из Евросоюза по нашей территории. Теперь ежедневно на перецепке у нас порядка тысячи транспортных средств. То есть сюда приехали - будьте добры оставить свой груз, прицепы, езжайте в обратную сторону, мы повезем дальше ваш груз", - заметил Лукашенко.

Он попросил доложить, как Минтранс решает задачи по наращиванию перевозок железной дорогой в восточном направлении.

"Обеспеченность контейнерами под потребность должна быть стопроцентная, - потребовал он. - Но никто вас не ограничивает по всем направлениям".

Александр Лукашенко также поинтересовался, выстроена ли оптимальная для нынешних условий логистика с учетом того, что Россия предоставляет возможности для задействования своих портов.

"Как соблюдаются интересы белорусских автомобильных перевозчиков? Поручение по отмене разрешительной системы было дано мною еще два года тому назад. Какие меры принимаются по укреплению экономического положения авиационной отрасли?" - обозначил еще ряд вопросов Лукашенко.