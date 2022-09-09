Поисковая активность на рынке аренды квартир в Минске заметно выросла в августе.

Как пишет Realt.by, число поисковых запросов «снять квартиру в Минске» по сравнению с июлем увеличилось на 12%. Тем не менее текущий уровень заинтересованности в аренде квартир ниже, чем в аналогичные периоды предыдущих годов.

Несмотря на это, количество предложений продолжило расти. За весь август в базе Realt фигурировало на 4% больше объявлений, чем в июле. Больше других за месяц увеличилось количество 3-комнатных квартир в аренду — плюс 6%, 1- и 2-комнатных — на 4% в обоих случаях.

Существенных изменений в уровне арендных ставок за месяц не произошло, несмотря на возросшую активность. На конец августа средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $258 (рост на 0,6% к июлю); 2-комнатные квартиры — $317 (без изменений); 3-комнатные квартиры — $401 (без изменений).

Текущий уровень ставок аренды на 5-6% ниже, чем в конце лета 2021 года.

Инвестиционная привлекательность аренды за месяц практически не изменилась, в то же время максимальная доходность валютных депозитов по сравнению с июлем снизилась на 1%.