Ученые Национальной академии наук Беларуси представили на электроралли первый спортивный электромобиль. Об этом ообщаетс Telegram-канал Минэнерго.

Как рассказал начальник научно-инжинирингового центра Объединенного института машиностроения НАН Александр Белевич, вес авто более 1 тонны. Большинство электроники в электромобиле, в том числе система управления - собственного производства.

"Пока электромобиль достигает максимальной скорости за 6 секунд, но наша целевая задача сократить это время до 4 секунд", - отметил он.

Цель проекта по созданию спортивного электрокара - тестирование элементов компонентной базы, разработанных в институте, демонстрация кастомных образцов автокомпонентной базы для электротранспорта.