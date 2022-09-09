|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕНЫЕ НАН БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
11:17 12.09.2022
Ученые Национальной академии наук Беларуси представили на электроралли первый спортивный электромобиль. Об этом ообщаетс Telegram-канал Минэнерго.
Как рассказал начальник научно-инжинирингового центра Объединенного института машиностроения НАН Александр Белевич, вес авто более 1 тонны. Большинство электроники в электромобиле, в том числе система управления - собственного производства.
"Пока электромобиль достигает максимальной скорости за 6 секунд, но наша целевая задача сократить это время до 4 секунд", - отметил он.
Цель проекта по созданию спортивного электрокара - тестирование элементов компонентной базы, разработанных в институте, демонстрация кастомных образцов автокомпонентной базы для электротранспорта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2022
Курсы в банках
на 12.09.2022
Конвертация в банках
на 12.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте