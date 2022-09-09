ЭКОНОМИКА РБ

БУТБ ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР ПО БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ НА ВЫСТАВКЕ «ЛЕСДРЕВТЕХ-2022»

10:55 12.09.2022 ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 15 сентября 2022 года проведет семинар «Биржевые торги лесопродукцией в Республике Беларусь» в рамках выставки «ЛЕСДРЕВТЕХ-2022». Как сообщает Telegram-канал БУТБ, на семинаре будут освещены следующие вопросы: обзор биржевого и внебиржевого рынка торгов пилопродукции на экспорт, тенденции; государственные закупки на площадке БУТБ и импортозамещение.