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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР ПО БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ НА ВЫСТАВКЕ «ЛЕСДРЕВТЕХ-2022»
10:55 12.09.2022
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 15 сентября 2022 года проведет семинар «Биржевые торги лесопродукцией в Республике Беларусь» в рамках выставки «ЛЕСДРЕВТЕХ-2022».
Как сообщает Telegram-канал БУТБ, на семинаре будут освещены следующие вопросы: обзор биржевого и внебиржевого рынка торгов пилопродукции на экспорт, тенденции; государственные закупки на площадке БУТБ и импортозамещение.
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