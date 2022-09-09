Стройтрест № 4 завершил строительство жилого комплекса для белорусской дипмиссии в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

«Современная новостройка прописалась в Восточном административном округе по Прогонному проезду,7, на границе с Национальным парком «Лосиный остров». 21-этажка – на 100 квартир, есть также жилое помещение с залом заседаний для атташе, подземный паркинг на 60 машин. В пристройке на уровне первого этажа располагается ФОК с тренажерным залом», - говорится в сообщении.

На прилегающей территории для жильцов оборудованы спортплощадка, детские игровые площадки и зоны отдыха. По периметру комплекса установлено ограждение.

Объект построен с применением белорусских стройматериалов и в основном силами четвертого треста: кроме генподрядного филиала СУ-13, были задействованы УМ-208, СУ-10, СУ-68. Строители трудились в Москве вахтами.

Сдается комплекс с полной чистовой отделкой. Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь.