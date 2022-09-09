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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ДИПМИССИИ В МОСКВЕ
10:31 12.09.2022
Стройтрест № 4 завершил строительство жилого комплекса для белорусской дипмиссии в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
«Современная новостройка прописалась в Восточном административном округе по Прогонному проезду,7, на границе с Национальным парком «Лосиный остров». 21-этажка – на 100 квартир, есть также жилое помещение с залом заседаний для атташе, подземный паркинг на 60 машин. В пристройке на уровне первого этажа располагается ФОК с тренажерным залом», - говорится в сообщении.
На прилегающей территории для жильцов оборудованы спортплощадка, детские игровые площадки и зоны отдыха. По периметру комплекса установлено ограждение.
Объект построен с применением белорусских стройматериалов и в основном силами четвертого треста: кроме генподрядного филиала СУ-13, были задействованы УМ-208, СУ-10, СУ-68. Строители трудились в Москве вахтами.
Сдается комплекс с полной чистовой отделкой. Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь.
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