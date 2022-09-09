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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭЗС В БЕЛАРУСИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛО НА 50%
10:16 12.09.2022
Потребление электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта в Беларуси за семь месяцев выросло на 50%. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии электроралли Minsk ELECTRO-2022.
Доля электромобилей в автомобильном парке Беларуси растет.
«Увеличиваются и объемы потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта. За семь месяцев этого года этот показатель вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - с 5,8 до 8 млн кВтч», - констатировал Виктор Каранкевич.
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