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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПРЕТЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ В БЕЛАРУСИ НАЧАЛИ СНИМАТЬ
09:45 12.09.2022
Массовый запрет на посещение лесов в Беларуси начинают снимать.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, по состоянию на вечер воскресенья, полностью снят запрет в Минской области, на Брестчине лишь в четырех районах ограничено посещение лесных массивов.
Запреты и ограничения пока действую в девяти районах Гродненской области.
До сих пор остается достаточно высокая пожароопасная обстановка в Могилевской области (в 17 районах посещения лесов запрещены или ограничены), Гомельской (18), а в Витебской области по-прежнему "зеленым" на карте запретов и ограничений на посещение остается лишь Браславский район.
Напомним, оперативно отследить ситуацию можно самостоятельно с помощью интерактивной карты запретов и ограничений на посещение лесов.
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