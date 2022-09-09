Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-июль 2022 года упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% и составил $47,537 млрд. об этом свидетельствуют данные Нацбанка Беларуси.

Экспорт снизился на 4,2% до $25,174 млрд, импорт – на 7,4% до $22,363 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли за январь-июль составило $2,811 млрд (за 6 месяцев - $2,267 млрд).

Внешняя торговля товарами в январе-июле 2022 года снизилась по сравнению с январем-июлем 2021 года на 4,7% и составила $39,637 млрд. Импорт товаров сократился на 6,6% до $19,641 млрд, экспорт – на 2,7% до $19,996 млрд. Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $354,7 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-июле 2022 года снизилась по сравнению с январем-июлем 2021 года на 10,8% и составила $7,9 млрд. Экспорт услуг упал на 9,7% и составил $5,178 млрд, импорт сократился на 15,4% и составил $2,722 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $2,456 млрд.