В работе экономики начали преобладать положительные тренды. Об этом заявил 8 сентября 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, отвечая на вопрос о прогнозируемой динамике ВВП за 8 месяцев 2022 года.

По его оценке, за январь-август темп роста экономики составит 95,3%, что на 0,5 п.п. лучше «июльских» результатов (по данным Белстата, ВВП Беларуси в январе-июле 2022 года упал на 5,2% - прим.).

«Главным образом, данное ускорение будет обеспечено за счет хорошего урожая и, как следствие, увеличения производства продукции сельского хозяйства. Мы значительно прибавили по зерновым – в 1,2 раза, рапсу, мясу птицы, молоку и другим товарам. Это станет большим вкладом в нашу продовольственную безопасность и укрепит экспортный потенциал. Немаловажно, что вопреки внешнему давлению удается не допускать отрицательной динамики в других секторах экономики – все ключевые отрасли, по нашим оценкам, сработают примерно на уровне января–июля. Это свидетельствует об успешной адаптации реального сектора к санкционным ограничениям. Дальнейшее воплощение в жизнь комплексного плана поддержки поможет экономике сохранить восстановительную динамику», – заявил чиновник.