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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПРИСТУПИЛА К ПЕРЕВОЗКЕ СВЕКЛЫ УРОЖАЯ 2022 ГОДА
17:57 08.09.2022
Белорусская железная дорога приступила к перевозке сахарной свеклы на ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в этом году дорога будет осуществлять перевозку сладких корнеплодов на Слуцкий сахарорафинадный и Городейский сахарный комбинаты, а также на Жабинковский сахарный завод.
Всего планируется перевезти железнодорожным транспортом порядка 1,6 миллиона тонн сахарной свеклы урожая нынешнего года. Максимальные объемы погрузки запланированы на октябрь-ноябрь – до 376 вагонов в сутки.
Перевозка осуществляется в соответствии с согласованным графиком концерна «Белгоспищепром» и заявками грузоотправителей. В целях исключения простоя вагонов погрузка свеклы на свеклопунктах определяется темпом выгрузки на сахарных комбинатах.
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