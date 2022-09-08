Белорусская железная дорога приступила к перевозке сахарной свеклы на ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в этом году дорога будет осуществлять перевозку сладких корнеплодов на Слуцкий сахарорафинадный и Городейский сахарный комбинаты, а также на Жабинковский сахарный завод.

Всего планируется перевезти железнодорожным транспортом порядка 1,6 миллиона тонн сахарной свеклы урожая нынешнего года. Максимальные объемы погрузки запланированы на октябрь-ноябрь – до 376 вагонов в сутки.

Перевозка осуществляется в соответствии с согласованным графиком концерна «Белгоспищепром» и заявками грузоотправителей. В целях исключения простоя вагонов погрузка свеклы на свеклопунктах определяется темпом выгрузки на сахарных комбинатах.