Сморгонский агрегатный завод перешел на китайские двигатели в мотоблоках и мини-тракторах. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».

«В связи со сложностями в логистике мы отказались от установки на нашу технику моторов Honda, Yamaha и Kohler в пользу китайского производителя, в частности марок Weima и Lifan. Этот переход оказался для завода безболезненным и успешным. Пятилетний опыт работы с Weima у нас был. Также мы предварительно изучили приоритетный для нас российский рынок, и оказалось, что двигатель Lifan там весьма популярен. Поэтому решили освоить новое перспективное направление», - рассказал нам заместитель директора ОАО «САЗ» по коммерческим вопросам Андрей Самаревич.

Кроме того, на предприятии изготавливают и опытную партию мотоблоков с китайским двигателем Rato. После проведенных испытаний будет приниматься решение о серийном производстве.