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ЭКОНОМИКА РБ
СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД ПЕРЕШЕЛ НА КИТАЙСКИЕ ДВИГАТЕЛИ В МОТОБЛОКАХ И МИНИ-ТРАКТОРАХ
17:42 08.09.2022
Сморгонский агрегатный завод перешел на китайские двигатели в мотоблоках и мини-тракторах. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».
«В связи со сложностями в логистике мы отказались от установки на нашу технику моторов Honda, Yamaha и Kohler в пользу китайского производителя, в частности марок Weima и Lifan. Этот переход оказался для завода безболезненным и успешным. Пятилетний опыт работы с Weima у нас был. Также мы предварительно изучили приоритетный для нас российский рынок, и оказалось, что двигатель Lifan там весьма популярен. Поэтому решили освоить новое перспективное направление», - рассказал нам заместитель директора ОАО «САЗ» по коммерческим вопросам Андрей Самаревич.
Кроме того, на предприятии изготавливают и опытную партию мотоблоков с китайским двигателем Rato. После проведенных испытаний будет приниматься решение о серийном производстве.
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