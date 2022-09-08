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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОХОДИТ В МОГИЛЕВЕ
17:15 08.09.2022
В Могилеве 8-9 сентября проходит VIII Республиканская научно-практическая конференция «Создание здоровых и безопасных условий труда. Профилактика производственного травматизма».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в конференции примут порядка 200 участников, среди которых ведущие предприятия страны: БелЖД, МАЗ, МТЗ, Нафтан, Интеграл и др.
Вопросы создания здоровых и безопасных условий труда, профилактики производственного травматизма на одной площадке обсудят представители Минтруда и соцзащиты, органов государственного надзора, руководители и специалисты по охране труда организаций республики.
За два дня конференции ее участники ознакомятся с основными направлениями совершенствования законодательства о труде и об охране труда, обсудят подготовленные изменения в Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также поделятся опытом практической работы по созданию здоровых и безопасных условий тружеников.
Также участники конференции посетят промышленные предприятия Могилева, где ознакомятся с вопросами организации охраны труда.
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