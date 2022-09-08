ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОХОДИТ В МОГИЛЕВЕ


17:15 08.09.2022

В Могилеве 8-9 сентября проходит VIII Республиканская научно-практическая конференция «Создание здоровых и безопасных условий труда. Профилактика производственного травматизма».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в конференции примут порядка 200 участников, среди которых ведущие предприятия страны: БелЖД, МАЗ, МТЗ, Нафтан, Интеграл и др.

Вопросы создания здоровых и безопасных условий труда, профилактики производственного травматизма на одной площадке обсудят представители Минтруда и соцзащиты, органов государственного надзора, руководители и специалисты по охране труда организаций республики.

За два дня конференции ее участники ознакомятся с основными направлениями совершенствования законодательства о труде и об охране труда, обсудят подготовленные изменения в Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также поделятся опытом практической работы по созданию здоровых и безопасных условий тружеников.

Также участники конференции посетят промышленные предприятия Могилева, где ознакомятся с вопросами организации охраны труда.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2022
валюта курс
EUR 2.5595
USD 2.5819
RUB 4.2218
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5674 +0.0079
USD 2.5734 -0.0085
RUB 4.2267 +0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5680 2.5750
USD 2.5660 2.5730
RUB 3.3000 4.2290
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0080
EUR/RUB 61.2000 78.0000
USD/RUB 60.8000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте