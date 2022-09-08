ОАО «Гомельхлебапродукты» заготовило первую тысячу тонн гречихи нового урожая. Это примерно шестая часть от запланированного.

«Переработка нового урожая начнется октября. Вся наша гречиха пойдет только на внутренний рынок», – отметил генеральный директор предприятия Вячеслав Кудравец, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».

В ОАО «Гомельхлебапродукты» машины с гречихой принимают в течение дня. После обязательного контроля влажности и проверки на наличие вредителей зерно отправляется на склад. Но, если есть малейшее несоответствие нормам, то машину отправят обратно в колхоз.

«Такое случается очень редко», - уточнил Вячеслав Кудравец.

В свою очередь начальник главного управления торговли и услуг Александр Качан заверил, что проблем с гречкой в розничной сети Гомельской области нет. Магазины предлагают на выбор несколько сортов от разных производителей.

Учитывая высокий спрос на крупу, часть ее закупается в России. Это позволяет избежать перебоев с поставками.