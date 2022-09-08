|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ПОЯВИЛИСЬ НА ЕПЭУ
14:44 08.09.2022
Новые услуги появились на Едином портале электронных услуг (ЕПЭУ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», с 7 сентября на ЕПЭУ доступны следующие услуги ОАИС: 3.63.01 Управление доменным именем в доменных зонах «.бел» и «gov.by»; 3.63.02 Предоставление информации о доменных именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне.
Электронные услуги оказываются на основе информации из информационной системы технического администратора национальной доменной зоны, обеспечивающей функционирование централизованной базы данных о доменных именах, в том числе об их владельцах, посредством единого портала электронных услуг.
Электронные услуги доступны при строгой аутентификации с использованием личной электронной цифровой подписи потребителя. Доступ к услугам требует согласования с Администратором национальной доменной зоны (Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь).
Для получения услуг необходимо: получить средства электронной цифровой подписи, заполнить заявку на основании электронной формы, заключить договор на оказание услуг, пройти аутентификацию на портале. Услуга будет доступна в личном кабинете
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2022
Курсы в банках
на 08.09.2022
Конвертация в банках
на 08.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте