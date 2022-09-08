Новые услуги появились на Едином портале электронных услуг (ЕПЭУ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», с 7 сентября на ЕПЭУ доступны следующие услуги ОАИС: 3.63.01 Управление доменным именем в доменных зонах «.бел» и «gov.by»; 3.63.02 Предоставление информации о доменных именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне.

Электронные услуги оказываются на основе информации из информационной системы технического администратора национальной доменной зоны, обеспечивающей функционирование централизованной базы данных о доменных именах, в том числе об их владельцах, посредством единого портала электронных услуг.

Электронные услуги доступны при строгой аутентификации с использованием личной электронной цифровой подписи потребителя. Доступ к услугам требует согласования с Администратором национальной доменной зоны (Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь).

Для получения услуг необходимо: получить средства электронной цифровой подписи, заполнить заявку на основании электронной формы, заключить договор на оказание услуг, пройти аутентификацию на портале. Услуга будет доступна в личном кабинете