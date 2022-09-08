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ЭКОНОМИКА РБ
МНС БЕЛАРУСИ ПРЕДОСТАВИЛО ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ НОМЕРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
14:33 08.09.2022
Министерство по налогам и сборам Беларуси предоставило физическим лицам возможность удаленной регистрации в личном кабинете плательщика с использованием процедуры идентификации через мобильных операторов А1 и МТС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, сервис предоставляет плательщику дополнительную возможность получения учетной записи и пароля без личного обращения в налоговую инспекцию.
«Пройти регистрацию в личном кабинете через мобильных операторов А1 и МТС могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС и состоящие на учете в налоговых органах», - отметили в пресс-центре.
Министерство обращает внимание, что для процедуры регистрации необходимо наличие номера абонента А1 либо МТС, зарегистрированного за плательщиком.
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