Министерство по налогам и сборам Беларуси предоставило физическим лицам возможность удаленной регистрации в личном кабинете плательщика с использованием процедуры идентификации через мобильных операторов А1 и МТС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, сервис предоставляет плательщику дополнительную возможность получения учетной записи и пароля без личного обращения в налоговую инспекцию.

«Пройти регистрацию в личном кабинете через мобильных операторов А1 и МТС могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС и состоящие на учете в налоговых органах», - отметили в пресс-центре.

Министерство обращает внимание, что для процедуры регистрации необходимо наличие номера абонента А1 либо МТС, зарегистрированного за плательщиком.