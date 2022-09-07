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ЭКОНОМИКА РБ


ОСЕННИЕ ЯРМАРКИ-ПРОДАЖИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЮТ С 17 СЕНТЯБРЯ


13:52 08.09.2022

С 17 сентября по выходным на Витебщине будут проходить осенние ярмарки-продажи сельскохозяйственной и иной продукции. Об этом сообщает Telegram-канал «Витьбичи».

Согласно информации, на ярмарках жители области смогут запастись картофелем, овощами и фруктами белорусского производства, а также купить саженцы, стройматериалы и прочие потребительские товары. Торговля будет идти на рынках и других площадках.

На 1 октября в Витебске запланирована традиционная выставка-продажа продукции учреждений образования «Восеньскі карагод», которая пользуется неизменным спросом.
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