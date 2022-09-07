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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД ИНИЦИИРУЕТ РАЗРАБОТКУ СТАНДАРТОВ НА МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
13:45 08.09.2022
ОАО «Минский маргариновый завод» инициирует разработку стандартов на методы измерения вязкости пищевых продуктов, определения эмульгирующей способности яичных продуктов и обнаружения их фальсификации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИСС, эта инициатива обсуждалась на заседании технического комитета по стандартизации Беларуси ТК ВY 16 «Продовольственное сырье и продукты его переработки», которое прошло 7 сентября 2022 г. в РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию».
Необходимость и целесообразность разработки данных стандартов, а также возможные пути решения обосновала начальник производственной лаборатории и отдела технического контроля этого предприятия Татьяна Куприянец. По ее словам, сегодня особую важность приобретает расширение инструментальных методов оценки качества сырья. Определение при производстве, например, майонезов и соусов показателей вязкости пищевых продуктов, эмульгирующей способности яичных продуктов и обнаружения их фальсификации повысит гарантии выпуска продукции с высокими потребительскими характеристиками.
Заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», секретарь ТК ВY 16 Елена Моргунова подчеркнула важность этой повестки и ее дальнейшего развития в рамках Евразийского экономического союза.
Актуальность темы с точки зрения стандартизации отметила начальник отдела технического нормирования и стандартизации пищевой и сельскохозяйственной продукции БелГИСС Людмила Скорина, высказав мнение, что первой ступенькой в создании стандартов могут стать работы, связанные с разработкой методик.
Подытоживая мероприятие, заместитель начальника управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Наталия Парковская подчеркнула важную координирующую роль ТК ВY 16. По результатам заседания принято решение о подготовке соответствующего запроса в адрес членов Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) о целесообразности и готовности разработки стандартов на вышеупомянутые методы. Также данный вопрос будет проработан с испытательными центрами Республики Беларусь.
В работе заседания приняли участие представители Госстандарта, концерна «Белгоспищепром», РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», БелГИСС, РУП «Институт мясо-молочной промышленности», а также ОАО «Минский маргариновый завод».
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