14–15 сентября 2022 года на базе Объединенного института машиностроения НАН Беларуси состоится IX Белорусский конгресс по теоретической и прикладной механике «Механика-2022».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, деловая программа конгресса будет включать в себя пленарное (14 сентября) и секционные (15 сентября) заседания. В холле участники конгресса смогут ознакомиться с новинками наукоемкой продукции и услуг института, а также научно-технической литературой, экспозицию которой представит Республиканская научно-техническая библиотека. Здесь же состоится презентация исторического фотоальбома «Объединяя судьбы», изданного институтом к юбилею.

В адрес секретариата конгресса поступило более 130 заявок. Доклады отражают достижения в области механики машин, ресурсной механики, машиностроительных материалов и технологий, компьютерной механики, роботизации машин и оборудования. Это подтверждает основную идею конгресса: собрать вместе ученых различных направлений механики, обеспечить плодотворный обмен передовыми идеями, технологическими достижениями, оригинальной методологией в образовании.

Напомним, что традиция проведения белорусских конгрессов по теоретической и прикладной механике была заложена в 1995 году. С 2007 года неизменным организатором форума механиков являются Национальная академия наук Беларуси и Объединенный институт машиностроения.