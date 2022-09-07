Белорусские буровики обновили показатели проходки за месяц.

Как пишет портал neft.by, в августе 2022 г. пробурено 22636 м. Предыдущий максимум был зафиксирован два года назад. Это совместный результат Светлогорского управления буровых работ и Мозырской нефтяной разведочной экспедицией глубокого бурения. Прежний максимум составлял 18080 метров. Было это в июле 2020 г.

Ускориться позволил целый комплекс мер технического, технологического и организационного характера. Так, проведена модернизация буровых установок, применяются современные инновационные решения в области бурения скважин.

Как подчеркивают в ПО «Белоруснефть», такие показатели – это результат совместной работы многих подразделений компании, коллективов подрядных организаций бурового блока под управлением Центра геолого-технологического сопровождения бурения НГДУ «Речицанефть».