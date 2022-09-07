Прокуратура Каменецкого района в ходе проверки установила, что с января по апрель 2022 года заместитель директора по животноводству одного из сельхозпредприятий обеспечила внесение подчиненным ей работником в отчет о движении скота и птицы ложных сведений о якобы имевшей место реализации сотрудникам данного предприятия семи голов КРС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в действительности животные пали и были утилизованы в скотомогильнике. Мотив – создать видимость эффективного руководства, безупречного выполнения должностных обязанностей и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело об организации служебного подлога в отношении бывшего должностного лица по ч.4 ст.16 и ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело для организации предварительного расследования передано в Каменецкий районный отдел Следственного комитета.