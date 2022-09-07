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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ВЫРАБОТАТЬ РЕШЕНИЯ ПО СКОРЕЙШЕМУ ВЫХОДУ ИЗ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ-ДОЛЖНИКОВ


10:38 08.09.2022

Необходимо выработать решения, способствующие скорейшему выходу из неплатежеспособности предприятий-должников. Об этом заявил директор Департамента по санации и банкротству Минэкономики Юрий Тараканов.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, сотрудники Департамента по санации и банкротству совместно с коллегами из территориальных органов 2-7 сентября посетили ряд предприятий в регионах, которые в настоящее время находятся в процедурах санации.

В ходе мероприятий анализировалось влияние норм законодательства об экономической несостоятельности на эффективность деятельности ЗАО «Группа производственных технологий и авиационного машиностроения «АЭРОМАШ», ПУП «Гомельский завод металлоконструкций» ОАО «Гомельоблстрой», ОАО «Мостовчанка», ЗАО «Мясо-молочная компания».

По мнению Юрия Тараканова, проводимая работа позволит в дальнейшем выработать решения, направленные на стабилизацию денежного потока, накопление оборотных средств и осуществление текущей деятельности в действующих экономических условиях.
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