В первом полугодии 2022 года государственными контролерами Могилевской области проведены 14 проверок и 43 мониторинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, по их результатам взыскано в бюджет свыше 11,4 млн рублей, сэкономлено 4,5 млн рублей.

По материалам проверок областного КГК возбуждено 66 уголовных дел, из них 30 – по результатам совместной работы с УДФР КГК по Могилевской области.

Отмечается, что основные усилия Комитета госконтроля Могилевской области были сконцентрированы на контроле за рациональным использованием государственных средств и имущества, обеспечением эффективности деятельности отраслей экономики области, профилактике правонарушений и выработке предложений по совершенствованию законодательства.