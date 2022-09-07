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ЭКОНОМИКА РБ
ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК ГОСКОНТРОЛЕРОВ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ ВЗЫСКАНО В БЮДЖЕТ СВЫШЕ 11,4 МЛН РУБЛЕЙ
10:12 08.09.2022
В первом полугодии 2022 года государственными контролерами Могилевской области проведены 14 проверок и 43 мониторинга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, по их результатам взыскано в бюджет свыше 11,4 млн рублей, сэкономлено 4,5 млн рублей.
По материалам проверок областного КГК возбуждено 66 уголовных дел, из них 30 – по результатам совместной работы с УДФР КГК по Могилевской области.
Отмечается, что основные усилия Комитета госконтроля Могилевской области были сконцентрированы на контроле за рациональным использованием государственных средств и имущества, обеспечением эффективности деятельности отраслей экономики области, профилактике правонарушений и выработке предложений по совершенствованию законодательства.
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