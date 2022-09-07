В БГУ 7 сентября 2022 года начала работу четырехдневная Международная научная конференция «Компьютерный анализ данных и моделирование».

Организатором форума выступает БГУ при поддержке Министерства образования Беларуси, Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» и ЗАО «Итранзишэн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, мероприятие организовано в очно-дистанционном формате с участием более 80 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Австрии, Германии, Чехии, США, Вьетнама и Ирана.

Среди них – представители БГУ, Белорусского национального технического университета, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Новосибирского государственного университета, Национального университета Узбекистана и др.

Также в обсуждении актуальных тем принимают участие отечественные и зарубежные компании, разрабатывающие программное обеспечение в области компьютерного анализа данных.

Упор в работе научного мероприятия – на расширение международного сотрудничества, установление новых и развитие существующих научных контактов, обмена опытом и передовыми достижениями в области теории и компьютерных методов анализа данных, статистического моделирования и программного обеспечения, на разработку новых методов и программ в области экономики, банковской деятельности, медицины, техники, генетики, защиты информации.

Всего запланирована работа шести секцией: «Робастный и многомерный анализ данных», «Компьютерное моделирование стохастических систем», «Наука о данных: методы, алгоритмы и программное обеспечение», «Статистический анализ дискретных данных», «Эконометрическое моделирование и финансовая математика», «Компьютерный анализ данных в приложениях».

Стоит отметить, что проведение подобного форума в БГУ не случайно: учебное заведение является ведущим вузом страны по ряду приоритетных научных направлений, связанных с разработкой и использованием новых информационных технологий.

Среди них и компьютерный анализ данных, а также моделирование сложных систем в различных областях: научных исследованиях, экономике, социологии, защите информации, медицине, проектировании транспортных и производственных систем, банковской деятельности, бизнесе.

Например, с помощью статистических методик учеными БГУ был разработан ряд инструментов для клиник Беларуси, позволяющих проводить диагностику злокачественных новообразований на основе биохимических показателей крови. А еще разработки вуза применяются для анализа данных, оценки и прогнозирования кредитоспособности белорусской экономики и финансовой стабильности банковского сектора.

Важность конференции определяется также и участием в ней молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов.

Организаторы конференции уверены, что ее проведение послужит как развитию ряда приоритетных научных направлений, так и внедрению новых научных результатов в практической сфере и учебном процессе.