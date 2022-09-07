|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОМВОЕНПРОМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ШАССИ АВТОМОБИЛЯ МЗКТ-4503КМ, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННОГО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
09:21 08.09.2022
ОАО «Минский завод колесных тягачей» продолжает работы по созданию автомобиля МЗКТ-4503КМ с кузовом-мастерской, специально разработанного для энергоснабжающих организаций ГПО «Белэнерго».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, специалистами завода создан комплект конструкторской документации на шасси автомобиля МЗКТ-450330 с двигателем Евро-5. В экспериментальном цехе проведена сборка опытного образца шасси автомобиля, предназначенного для проведения сертификационных испытаний.
В ходе сертификационных проверок успешно завершены испытания кабины по правилам ООН R 29. Пробег автомобиля на настоящее время составил более 3 тыс. км. В ходе испытаний изделие проверяется по 38 параметрам.
Белорусский производитель ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» изготовил и поставил в ОАО «МЗКТ» для окончательной сборки специальный кузов-мастерскую, оборудованную в соответствии с требованиями белорусских энергетиков.
На полигоне «Утес» 7 сентября прошла демонстрация шасси автомобиля МЗКТ-4503КМ для делегации ГПО «Белэнерго». Представители энергетической компании поучаствовали в тест-драйве, обсудили с заводчанами технические особенности машины.
«Первая оценка – «отлично», - как отметил заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Александр Торч.
В октябре 2022 г. заводчане получат сертификат одобрения типа транспортного средства.
В целях рационального импортозамещения для внутреннего рынка Союзного государства в ОАО «Минский завод колесных тягачей» параллельно продолжается работа по созданию альтернативного варианта шасси автомобиля МЗКТ-450330 с двигателем Ярославского моторного завода, в ходе которой уже разработана конструкторская документация и проводится сборка шасси автомобиля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2022
Курсы в банках
на 08.09.2022
Конвертация в банках
на 08.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте