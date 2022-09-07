ОАО «Минский завод колесных тягачей» продолжает работы по созданию автомобиля МЗКТ-4503КМ с кузовом-мастерской, специально разработанного для энергоснабжающих организаций ГПО «Белэнерго».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, специалистами завода создан комплект конструкторской документации на шасси автомобиля МЗКТ-450330 с двигателем Евро-5. В экспериментальном цехе проведена сборка опытного образца шасси автомобиля, предназначенного для проведения сертификационных испытаний.

В ходе сертификационных проверок успешно завершены испытания кабины по правилам ООН R 29. Пробег автомобиля на настоящее время составил более 3 тыс. км. В ходе испытаний изделие проверяется по 38 параметрам.

Белорусский производитель ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» изготовил и поставил в ОАО «МЗКТ» для окончательной сборки специальный кузов-мастерскую, оборудованную в соответствии с требованиями белорусских энергетиков.

На полигоне «Утес» 7 сентября прошла демонстрация шасси автомобиля МЗКТ-4503КМ для делегации ГПО «Белэнерго». Представители энергетической компании поучаствовали в тест-драйве, обсудили с заводчанами технические особенности машины.

«Первая оценка – «отлично», - как отметил заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Александр Торч.

В октябре 2022 г. заводчане получат сертификат одобрения типа транспортного средства.

В целях рационального импортозамещения для внутреннего рынка Союзного государства в ОАО «Минский завод колесных тягачей» параллельно продолжается работа по созданию альтернативного варианта шасси автомобиля МЗКТ-450330 с двигателем Ярославского моторного завода, в ходе которой уже разработана конструкторская документация и проводится сборка шасси автомобиля.