ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОМВОЕНПРОМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ШАССИ АВТОМОБИЛЯ МЗКТ-4503КМ, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННОГО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ


09:21 08.09.2022

ОАО «Минский завод колесных тягачей» продолжает работы по созданию автомобиля МЗКТ-4503КМ с кузовом-мастерской, специально разработанного для энергоснабжающих организаций ГПО «Белэнерго».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, специалистами завода создан комплект конструкторской документации на шасси автомобиля МЗКТ-450330 с двигателем Евро-5. В экспериментальном цехе проведена сборка опытного образца шасси автомобиля, предназначенного для проведения сертификационных испытаний.

В ходе сертификационных проверок успешно завершены испытания кабины по правилам ООН R 29. Пробег автомобиля на настоящее время составил более 3 тыс. км. В ходе испытаний изделие проверяется по 38 параметрам.

Белорусский производитель ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» изготовил и поставил в ОАО «МЗКТ» для окончательной сборки специальный кузов-мастерскую, оборудованную в соответствии с требованиями белорусских энергетиков.

На полигоне «Утес» 7 сентября прошла демонстрация шасси автомобиля МЗКТ-4503КМ для делегации ГПО «Белэнерго». Представители энергетической компании поучаствовали в тест-драйве, обсудили с заводчанами технические особенности машины.

«Первая оценка – «отлично», - как отметил заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Александр Торч.

В октябре 2022 г. заводчане получат сертификат одобрения типа транспортного средства.

В целях рационального импортозамещения для внутреннего рынка Союзного государства в ОАО «Минский завод колесных тягачей» параллельно продолжается работа по созданию альтернативного варианта шасси автомобиля МЗКТ-450330 с двигателем Ярославского моторного завода, в ходе которой уже разработана конструкторская документация и проводится сборка шасси автомобиля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2022
валюта курс
EUR 2.5595
USD 2.5819
RUB 4.2218
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5595 -0.0029
USD 2.5819 +0.0089
RUB 4.2218 -0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5680 2.5800
USD 2.5620 2.5760
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0100
EUR/RUB 61.2000 78.0000
USD/RUB 60.8000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте