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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛОРУСНЕФТИ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ГАЗОПРОВОД
18:03 07.09.2022
В ПО «Белоруснефть» реконструировали газопровод.
Как сообщает портал neft.by, работы велись в Светлогорском и Октябрьском районах Гомельской области.
Газопровод «Вишанка-Давыдовка» предназначен для транспортировки добытого попутного нефтяного газа. Его общая протяженность – 13695 м. Максимальная производительность – 50 тыс. м3/сутки, рабочее давление 0,6 Мпа. Работать он будет круглый год, 24 часа в сутки. Эти технические характеристики аналогичны параметрам прежнего газопровода, который эксплуатировался с 1974 г.
Проходит он и над, и под землей, пролегает по сельскохозяйственным угодьям, луговым и пахотным землям, территориям, покрытым смешанным лесом и подлеском. Речицкие строители-нефтяники проложили участки и через реки Тремля и Виша. Выполняли это закрытым способом – методом наклонно-направленного бурения. Также трасса газопровода пересекла несколько автомобильных дорог. Здесь применили закрытый способ с использованием футляров из стальной электросварной трубы.
Строительно-монтажными работами по реконструкции занимался коллектив производственного управления «Нефтеспецстрой». Заказчиком проекта выступало НГДУ «Речицанефть».
Реализация проекта направлена на повышение надежности и экологической безопасности процессов добычи углеводородов на месторождениях «Белоруснефти».
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