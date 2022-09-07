ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛОРУСНЕФТИ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ГАЗОПРОВОД


18:03 07.09.2022

В ПО «Белоруснефть» реконструировали газопровод.

Как сообщает портал neft.by, работы велись в Светлогорском и Октябрьском районах Гомельской области.

Газопровод «Вишанка-Давыдовка» предназначен для транспортировки добытого попутного нефтяного газа. Его общая протяженность – 13695 м. Максимальная производительность – 50 тыс. м3/сутки, рабочее давление 0,6 Мпа. Работать он будет круглый год, 24 часа в сутки. Эти технические характеристики аналогичны параметрам прежнего газопровода, который эксплуатировался с 1974 г.

Проходит он и над, и под землей, пролегает по сельскохозяйственным угодьям, луговым и пахотным землям, территориям, покрытым смешанным лесом и подлеском. Речицкие строители-нефтяники проложили участки и через реки Тремля и Виша. Выполняли это закрытым способом – методом наклонно-направленного бурения. Также трасса газопровода пересекла несколько автомобильных дорог. Здесь применили закрытый способ с использованием футляров из стальной электросварной трубы.

Строительно-монтажными работами по реконструкции занимался коллектив производственного управления «Нефтеспецстрой». Заказчиком проекта выступало НГДУ «Речицанефть».

Реализация проекта направлена на повышение надежности и экологической безопасности процессов добычи углеводородов на месторождениях «Белоруснефти».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2022
валюта курс
EUR 2.5624
USD 2.5730
RUB 4.2284
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5595 -0.0029
USD 2.5819 +0.0089
RUB 4.2218 -0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5660 2.5780
USD 2.5700 2.5780
RUB 3.3000 4.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 07.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9950 1.0060
EUR/RUB 61.3000 77.4000
USD/RUB 61.1000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте