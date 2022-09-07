В ПО «Белоруснефть» реконструировали газопровод.

Как сообщает портал neft.by, работы велись в Светлогорском и Октябрьском районах Гомельской области.

Газопровод «Вишанка-Давыдовка» предназначен для транспортировки добытого попутного нефтяного газа. Его общая протяженность – 13695 м. Максимальная производительность – 50 тыс. м3/сутки, рабочее давление 0,6 Мпа. Работать он будет круглый год, 24 часа в сутки. Эти технические характеристики аналогичны параметрам прежнего газопровода, который эксплуатировался с 1974 г.

Проходит он и над, и под землей, пролегает по сельскохозяйственным угодьям, луговым и пахотным землям, территориям, покрытым смешанным лесом и подлеском. Речицкие строители-нефтяники проложили участки и через реки Тремля и Виша. Выполняли это закрытым способом – методом наклонно-направленного бурения. Также трасса газопровода пересекла несколько автомобильных дорог. Здесь применили закрытый способ с использованием футляров из стальной электросварной трубы.

Строительно-монтажными работами по реконструкции занимался коллектив производственного управления «Нефтеспецстрой». Заказчиком проекта выступало НГДУ «Речицанефть».

Реализация проекта направлена на повышение надежности и экологической безопасности процессов добычи углеводородов на месторождениях «Белоруснефти».