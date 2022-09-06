Прокуратура Глубокского района возбудила уголовное дело о превышении служебных полномочий в отношении руководителя сельхозпредприятия по ч.2 ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, подозреваемый в конце осени 2018 года с целью сокрытия падежа молодняка крупного рогатого скота дал незаконные указания подчиненным ему по службе главным зоотехнику и ветеринарному врачу не отражать в отчетной документации недостачу КРС.

Ранее в отношении руководителя, главного зоотехника и главного ветеринарного врача прокурор Глубокского района возбудил уголовное дело о служебном подлоге по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

За превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Для организации предварительного расследования дело передано в Глубокский районный отдел Следственного комитета.