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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ПО-ПРЕЖНЕМУ СКРЫВАЮТ ФАКТЫ ПАДЕЖА МОЛОДНЯКА КРС
17:50 07.09.2022
Прокуратура Глубокского района возбудила уголовное дело о превышении служебных полномочий в отношении руководителя сельхозпредприятия по ч.2 ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, подозреваемый в конце осени 2018 года с целью сокрытия падежа молодняка крупного рогатого скота дал незаконные указания подчиненным ему по службе главным зоотехнику и ветеринарному врачу не отражать в отчетной документации недостачу КРС.
Ранее в отношении руководителя, главного зоотехника и главного ветеринарного врача прокурор Глубокского района возбудил уголовное дело о служебном подлоге по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
За превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Для организации предварительного расследования дело передано в Глубокский районный отдел Следственного комитета.
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