ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ 20-22 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

17:16 07.09.2022 Белорусский промышленно-инновационный форум-2022 пройдет 20-22 сентября в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в рамках этого выставочного проекта состоятся международные специализированные выставки «ТехИнноПром», «Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Полимеры и композиты». Запланированы также панельные дискуссии, конференции, круглые столы, семинары, симпозиумы, секционные заседания. На международном симпозиума «Технологии. Оборудование. Качество» организации Госстандарта проведут секционные заседания: «Обеспечение единства измерений в Республике Беларусь» (БелГИМ) – 21 сентября; «Актуальные вопросы аккредитации» (БГЦА) – 21 сентября; «Системы менеджмента. Менеджмент инноваций» (БелГИСС) – 22 сентября; «Особенности проведения испытаний технических средств по параметрам электромагнитной совместимости» (БелГИСС) – 22 сентября. В рамках мероприятий Белорусского промышленно-инновационного форума также состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса «Компетентность-2021».