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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 20-22 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ
17:16 07.09.2022
Белорусский промышленно-инновационный форум-2022 пройдет 20-22 сентября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в рамках этого выставочного проекта состоятся международные специализированные выставки «ТехИнноПром», «Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Полимеры и композиты».
Запланированы также панельные дискуссии, конференции, круглые столы, семинары, симпозиумы, секционные заседания.
На международном симпозиума «Технологии. Оборудование. Качество» организации Госстандарта проведут секционные заседания:
«Обеспечение единства измерений в Республике Беларусь» (БелГИМ) – 21 сентября;
«Актуальные вопросы аккредитации» (БГЦА) – 21 сентября;
«Системы менеджмента. Менеджмент инноваций» (БелГИСС) – 22 сентября;
«Особенности проведения испытаний технических средств по параметрам электромагнитной совместимости» (БелГИСС) – 22 сентября.
В рамках мероприятий Белорусского промышленно-инновационного форума также состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса «Компетентность-2021».
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