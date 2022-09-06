По итогам состоявшихся 5 сентября 2022 года торгов плодоовощной продукцией в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) заключена первая сделка по реализации картофеля на внутреннем рынке.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, покупателем выступил один из крупных отечественных мясокомбинатов.

«В связи со стартом в стране уборочной кампании в ближайшее время стоит ожидать существенного увеличения объемов продаж через биржевую площадку не только картофеля, но и других сезонных овощей. Чтобы найти покупателей для собранного урожая, многие сельхозкооперативы и фермерские хозяйства начали активно размещать заявки на продажу и участвовать в торгах», - отмечают в БУТБ.

Торги плодоовощной продукцией - пилотный проект БУТБ, реализуемый при поддержке Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Его главные задачи: повышение эффективности закупок сельхозпродукции, обеспечение справедливого ценообразования, создание благоприятных условий для развития конкуренции в данном сегменте товарного рынка.