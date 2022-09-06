|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ КНИЖНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ОБСУДЯТ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
15:21 07.09.2022
Республиканский круглый стол на тему «Редкие книжные коллекции библиотек: опыт сохранения и популяризация» состоится 8 сентября в Республиканской научно-технической библиотеке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ), участники мероприятия уделят внимание вопросам организации доступа к редким книжным коллекциям библиотек, поделятся опытом их медийного представления.
Для обсуждения также вынесены темы «Редкие книжные собрания: история формирования, вопросы изучения», «Книжная культура, документальное наследие», «Личные библиотеки известных деятелей науки и культуры Беларуси».
В рамках мероприятия состоится презентация читального зала ретроизданий РНТБ, в котором собрана коллекция научно-технической литературы XIX — первой половины XX века.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2022
Курсы в банках
на 07.09.2022
Конвертация в банках
на 07.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте