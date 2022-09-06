Республиканский круглый стол на тему «Редкие книжные коллекции библиотек: опыт сохранения и популяризация» состоится 8 сентября в Республиканской научно-технической библиотеке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ), участники мероприятия уделят внимание вопросам организации доступа к редким книжным коллекциям библиотек, поделятся опытом их медийного представления.

Для обсуждения также вынесены темы «Редкие книжные собрания: история формирования, вопросы изучения», «Книжная культура, документальное наследие», «Личные библиотеки известных деятелей науки и культуры Беларуси».

В рамках мероприятия состоится презентация читального зала ретроизданий РНТБ, в котором собрана коллекция научно-технической литературы XIX — первой половины XX века.