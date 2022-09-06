ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ

14:50 07.09.2022 В Витебске с 26 сентября открывается новый автобусный маршрут № 8. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета. Согласно информации, курсировать он станет по маршруту Тулово - Московский проспект - Полоцкий рынок» (ул. Центральная - ул. Юбилейная - ул. Туловская - ул. Янопольская - Московский проспект - ул. Ленина - ул. Кирова - ул. Космонавтов). Расписание появится на официальном сайте ОАО «Витебскоблавтотранс» и на всех остановочных пунктах, по пути следования данного маршрута. Напомним, раньше автобус "восьмерка" ездил по Витебску другим маршрутом.