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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
14:50 07.09.2022
В Витебске с 26 сентября открывается новый автобусный маршрут № 8. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.
Согласно информации, курсировать он станет по маршруту Тулово - Московский проспект - Полоцкий рынок» (ул. Центральная - ул. Юбилейная - ул. Туловская - ул. Янопольская - Московский проспект - ул. Ленина - ул. Кирова - ул. Космонавтов).
Расписание появится на официальном сайте ОАО «Витебскоблавтотранс» и на всех остановочных пунктах, по пути следования данного маршрута.
Напомним, раньше автобус "восьмерка" ездил по Витебску другим маршрутом.
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