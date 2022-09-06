Лимит беспошлинного ввоза товаров и посылок из-за рубежа в Беларуси изменится с 1 октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Беларуси.

В настоящий момент порог беспошлинного ввоза товаров и посылок из-за границы для физлиц составляет 1000 евро.

Напомним, таможенная пошлина – это обязательный платеж, который взимается таможенной службой за перемещение различных товаров через границу. В Беларуси таможенную пошлину на посылки необходимо оплачивать при превышении лимита по весу и/или стоимости товаров.

В 2022 году в нашей стране несколько раз менялся порог беспошлинного ввоза товаров и посылок для физлиц из-за рубежа. Сейчас без дополнительной платы наземным путем можно ввозить товары до 1000 евро, вес которых не превышает 31 кг. Те же нормы распространяются на заграничные посылки. Несколько лет вплоть до весны 2022 года действовали более жесткие ограничения – жителям страны за иностранные посылки нужно было оплачивать 15% от суммы сверх 22 евро, но не менее 2 евро за килограмм.

С первого числа второго месяца осени нормы по посылкам из-за границы будут ограничиваться 200 евро и 31 килограммами за одну бандероль. Количество посылок при этом не ограничено.

Кроме того, с 1 октября лимиты для тех, кто путешествует сухопутным транспортом, составят до 500 евро и 25 килограмм.

В случае превышения белорусам придется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения.

Как и раньше, с 1 октября провозить сигареты можно будет в следующем количестве – 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака на совершеннолетнего. Ограничения по алкоголю – 3 литра на одного человека.