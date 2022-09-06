|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «НАШ ДОМ» ПРОЙДЕТ 21-23 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ
13:49 07.09.2022
Международная специализированная выставка жилищно-коммунального хозяйства «Наш дом» пройдет 21-23 сентября 2022 года в Минске (выставочный комплекс «БелЭкспо» и на проспекте Победителей, 14).
Как сообщает портал gkx.by, событие такого масштаба состоится в республике впервые.
На мероприятии специалисты смогут ознакомиться с актуальными разработками в сфере ЖКХ, поделиться своими взглядами, наладить новые профессиональные связи, обсудить с коллегами актуальные темы.
На форуме будут представлены все без исключения сферы деятельности: эксплуатация жилищного фонда, благоустройство, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами и др.
Так, например, эксплуатация жилищного фонда будет представлена в более чем двадцати тематических разделах, от технологий и проектирования до профессионального инструмента и специализированной рабочей одежды.
В рамках выставки будут организованы круглые столы, научно-практические конференции, семинары, презентации. Состоятся рабочие встречи на темы «Совершенствование системы обращения с ТКО», «Водоснабжение и водоотведение», «Благоприятная среда обитания» и др.
Планируется проведение мастер-классов по применению в сфере ЖКХ новейших разработок и инженерного оборудования. В рамках пленарного заседания состоится прямой диалог с представителями исполнительной власти, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, ведомств и научных учреждений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2022
Курсы в банках
на 07.09.2022
Конвертация в банках
на 07.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте