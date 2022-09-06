Международная специализированная выставка жилищно-коммунального хозяйства «Наш дом» пройдет 21-23 сентября 2022 года в Минске (выставочный комплекс «БелЭкспо» и на проспекте Победителей, 14).

Как сообщает портал gkx.by, событие такого масштаба состоится в республике впервые.

На мероприятии специалисты смогут ознакомиться с актуальными разработками в сфере ЖКХ, поделиться своими взглядами, наладить новые профессиональные связи, обсудить с коллегами актуальные темы.

На форуме будут представлены все без исключения сферы деятельности: эксплуатация жилищного фонда, благоустройство, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами и др.

Так, например, эксплуатация жилищного фонда будет представлена в более чем двадцати тематических разделах, от технологий и проектирования до профессионального инструмента и специализированной рабочей одежды.

В рамках выставки будут организованы круглые столы, научно-практические конференции, семинары, презентации. Состоятся рабочие встречи на темы «Совершенствование системы обращения с ТКО», «Водоснабжение и водоотведение», «Благоприятная среда обитания» и др.

Планируется проведение мастер-классов по применению в сфере ЖКХ новейших разработок и инженерного оборудования. В рамках пленарного заседания состоится прямой диалог с представителями исполнительной власти, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, ведомств и научных учреждений.