ЭКОНОМИКА РБ

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ОАИС

13:12 07.09.2022 В порядок оказания электронных услуг ОАИС 30 августа 2022 года внесены дополнения и изменения. «Услуги ОАИС, приведенные в перечне услуг, оказываемых на основании публичного договора, оказываются коммерческим предприятиям и организациям исключительно на основании публичного договора при условии предварительной оплаты», - говорится в сообщении НЦЭУ.