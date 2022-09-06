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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ОАИС
13:12 07.09.2022
В порядок оказания электронных услуг ОАИС 30 августа 2022 года внесены дополнения и изменения.
«Услуги ОАИС, приведенные в перечне услуг, оказываемых на основании публичного договора, оказываются коммерческим предприятиям и организациям исключительно на основании публичного договора при условии предварительной оплаты», - говорится в сообщении НЦЭУ.
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