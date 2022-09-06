В Беларуси создадут единый государственный информационный ресурс органов ЗАГСа. Такая информация прозвучала 6 сентября на совещании по вопросам цифровизации деятельности органов, регистрирующих акты гражданского состояния, которое провел министр юстиции Сергей Хоменко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, на совещании рассмотрены вопросы цифровизации деятельности органов, регистрирующих акты гражданского состояния, в том числе создание единого государственного информационного ресурса органов ЗАГСа.

Начальник управления нотариата и загсов Наталья Жукова рассказала о функциях государственного информационной системы органов ЗАГСа, в числе которых регистрация актов гражданского состояния, выдача документов, содержащих сведения из записей актов гражданского состояния, или об отсутствии записи акта гражданского состояния, формирование и ведение архивов органов загса. Она привела примеры формирования подобных ресурсов в государствах – участниках ЕАЭС, а также в других республиканских органах государственного управления Беларуси.

Заместитель министра юстиции Олег Кот и присутствовавшие на совещании руководители структурных подразделений высказали свое мнение о перспективах создания такой информационной системы, необходимости привлечения экспертов и специалистов заинтересованных органов, а также источниках финансирования проекта.

Все участники мероприятия сошлись во мнении, что ключевым требованием к данной разработке является обеспечение электронного взаимодействия органов загса и архивов органов ЗАГСа с государственными органами (организациями), а также возможность осуществления административных процедур в электронном виде.

Подводя итог совещания, Сергей Хоменко поручил проработать вопрос о создании пилотного проекта на базе одного из отделов ЗАГСа республики, по мере наполнения и функционирования которого будет возможность выявлять проблемные вопросы и совершенствовать программное обеспечение для удобства пользователей.