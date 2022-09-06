В Беларуси в августе-сентябре 2022 г. введен в действие ряд новых государственных стандартов в области безбарьерной среды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, первый из них - СТБ EN 17161-2022 «Проектирование для всех. Доступность продукции и услуг, разработанных в соответствии с подходом «проектирование для всех». Расширение круга пользователей». Этот стандарт подготовлен БелГИСС, он идентичен EN 17161:2019 и описывает внедрение во всей организации процесс-ориентированного подхода «проектирование для всех», который относится ко всем аспектам проектирования, разработки и производства. Центральным аспектом в этом подходе является постоянный учет интересов пользователей, включая людей с ограниченными возможностями. Доступная продукция и услуги являются важнейшим конечным выходом.

Требования и рекомендации, приведенные в стандарте, могут дополнить существующие управленческие и рабочие процессы организации для достижения конечных выходов доступности. Процесс разработки и изготовления продукции обычно является частью системы менеджмента, в которую доступность может быть интегрирована в соответствии с подходом «проектирование для всех».

Продолжает тему доступности СТБ 2609-2022 «Услуга электронной очереди. Требования доступности для незрячих и слабовидящих людей и других категорий физически ослабленных лиц», разработанный общественным объединением «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (ОО «БелТИЗ»).

Стандарт устанавливает технические требования к доступности услуги электронной очереди для незрячих и слабовидящих людей, иных категорий физически ослабленных лиц. Документ определяет механизм адаптации данной услуги, способствующий самостоятельному пользованию ею инвалидами по зрению, инвалидами иных нозологических групп и физически ослабленными лицами.

Применяется на объектах, оказывающих услуги и оборудованных системой электронной очереди (операционные залы банков, объекты почтовой связи, организации здравоохранения, налоговые инспекции, организации, предоставляющие государственные услуги, визовые центры, иные объекты).

СТБ 2609-2022 разработан на основе реализации пилотного проекта по адаптации услуги электронной очереди для людей с нарушениями зрения.

Помочь людям с ограниченными возможностями планировать время поможет применение СТБ ISO 21802-2022 «Устройства ассистивные. Руководство по когнитивной доступности. Ежедневное планирование времени». Документ подготовлен БелГИСС и идентичен ISO 21802:2019.

В стандарте определены принципы когнитивной доступности в области ежедневного планирования времени. Приведены рекомендации по разработке приложений для функций и возможностей, которые повышают доступность устройств и систем, используемых для обеспечения ежедневного планирования времени людей с когнитивными нарушениями независимо от их возраста.

Все перечисленные стандарты введены в действие с 1 сентября 2022 г. С этой же даты действуют новые стандарты на требования и методы испытаний кресел-колясок (СТБ ISO 7176-30-2022), тележек для ходьбы (СТБ ISO 19894-2022), шрифт Брайля на упаковке, предназначенной для лекарственных препаратов (СТБ ISO 17351-2022).

В августе 2022 г. введен в действие СТБ ISO 24508-2021 «Доступное проектирование. Руководящие указания по проектированию тактильных знаков и символов». Стандарт подготовлен БелГИСС и идентичен ISO 24508:2019.

СТБ ISO 24508-2021 устанавливает требования и руководящие указания по проектированию тактильных знаков и символов, используемых для информирования людей, которым нужна невизуальная или неакустическая информация.

Стандарт применяют к предметам, объектам и оборудованию, используемым в жилищном строительстве и на транспорте, к услугам и упаковке, там, где могут использоваться тактильные знаки и символы.

В СТБ ISO 24508-2021 приведены физические характеристики тактильных знаков и символов, обеспечивающие их читаемость на ощупь с учетом способности человека к тактильному восприятию и износа данных знаков и символов. В стандарте не приводятся семантические характеристики тактильных знаков и символов. Стандарт распространяется на плоско-выпуклые тактильные знаки и символы, которых касаются пальцами. Стандарт не распространяется на особым образом закодированные тактильные знаки или символы, такие как рельефно-точечный шрифт Брайля, а также на вибрирующие символы или символы с временными изменениями.