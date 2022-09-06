В Беларуси на 1 сентября 2022 г. на учете в качестве безработных состояло 6,9 тыс. человек.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, в январе-августе 2022 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 101,9 тыс. человек. На постоянную работу трудоустроено 80,4 тыс. человек. При этом 2,2 тыс. человек направлено на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 79 семей безработных переселено на новое место жительства и работы.

Нанимателями на 1 сентября 2022 г. заявлены сведения о наличии 94,8 тыс. свободных рабочих мест, из них 5 тыс. с предоставлением жилья. Спрос на работников по профессиям рабочих составил 62,9% от общего числа вакансий.

На реализацию мероприятий по содействию занятости населения в 2022 году Государственной программой «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 годы предусмотрено порядка 43 млн рублей.