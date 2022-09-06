ЭКОНОМИКА РБ

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ВИТЕБСКОГО ГПЛХО НАЗНАЧЕН ЮРИЙ ЛИПСКИЙ

10:34 07.09.2022 Юрий Липский назначен генеральным директором Витебского ГПЛХО. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза. Согласно информации, ранее он руководил Гомельским государственным производственным лесохозяйственным объединением. В трудовой биографии специалиста значительный опыт работы именно в северном регионе: он был главным лесничим Витебского лесхоза, директором Дисненского лесхоза, главным лесничим Витебского ГПЛХО.