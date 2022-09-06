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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ВИТЕБСКОГО ГПЛХО НАЗНАЧЕН ЮРИЙ ЛИПСКИЙ
10:34 07.09.2022
Юрий Липский назначен генеральным директором Витебского ГПЛХО. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.
Согласно информации, ранее он руководил Гомельским государственным производственным лесохозяйственным объединением.
В трудовой биографии специалиста значительный опыт работы именно в северном регионе: он был главным лесничим Витебского лесхоза, директором Дисненского лесхоза, главным лесничим Витебского ГПЛХО.
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