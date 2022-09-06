ЭКОНОМИКА РБ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ ЗА АВГУСТ СОКРАТИЛИСЬ НА $97,6 МЛН

10:15 07.09.2022 Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2022 года, по предварительным данным, составили $7464,1 млн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. Согласно информации, за август 2022 года золотовалютные резервы снизились на $97,6 млн, или на 1,3%.