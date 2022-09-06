В Белорусской государственной академии связи создан научно-образовательный центр «Умный город» (НОЦ «Умный город»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, его образовательная, научно-исследовательская и инновационная деятельность направлена на обеспечение выполнения Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы в части организации региональной системной подготовки разноуровневых специалистов для ее реализации.

Программой определено обеспечение повсеместного внедрения в стране в течение пяти лет на базе возможностей сетей пятого поколения таких технологических решений, как «умный дом», «умный город» и других. Также предусмотрено создание, внедрение и масштабирование типовой региональной государственной цифровой платформы «Умный город (регион)», предназначенной для цифровой трансформации процессов регионального управления, решения задач социально-экономического и общественного развития, организации информационного взаимодействия, включая выстраивание обратной связи с гражданами.

В организационном аспекте необходимо обеспечить создание и развитие типовых сервисов на базе типовой региональной государственной цифровой платформы «Умный город (регион)» в различных сферах (с последующим их масштабированием), включая жилищно-коммунальное хозяйство, учет и распоряжение имуществом, строительство и территориальное планирование, управление объектами городской и транспортной инфраструктуры, здравоохранение, образование, обеспечение общественной безопасности, экологического мониторинга, организации участия граждан в управлении городом, развития культуры, туризма и в целом сферы услуг. В техническом аспекте это означает экспоненциальный прирост подключенных датчиков инженерных систем, интеллектуальных зданий и объектов, которые необходимо своевременно обслуживать в рамках пуско-наладочных и эксплуатационно-ремонтных работ.

Создание инфокоммуникационной инфраструктуры в формате государственной типовой цифровой платформы «Умный город (регион)» требует экономических, технологических и кадровых ресурсов. Соответственно, НОЦ «Умный город» является образовательной и научной площадкой, необходимой для профессиональной подготовки компетентных специалистов в области инфокоммуникационных технологий и связи, отвечающих в том числе за нормальное функционирование и развитие государственной типовой цифровой платформы «Умный город (регион)».

В структуре НОЦ «Умный город» находится 6 научно-исследовательских лабораторий: НИЛ сетевой инфраструктуры и платформенных решений «Умного города», НИЛ Интернета вещей, НИЛ облачных сервисов и BigData, НИЛ программирования и машинного обучения, НИЛ кибербезопасности, НИЛ управления и продвижения сервисов «Умного города».

Образовательные возможности и потенциал НОЦ «Умный город» в качестве площадки для повышения квалификации работников организаций отрасли связи и социальной сферы были продемонстрированы 27 мая 2022 г. на выездном семинаре, организованном на базе Витебского филиала учреждения образования «Белорусская государственная академия связи» на тему «Умные города Беларуси».

В рамках мероприятия наряду с обсуждением плана реализации и ожидаемых результатов «проекта будущего» «Умные города Беларуси», комплексного видения системы подготовки необходимых специалистов, также проведена практическая демонстрация возможностей научно-образовательного центра «Умный город» по организации сетевого обучения с учетом имеющихся и создаваемых технических ресурсов структурных подразделений учреждения образования «Белорусская государственная академия связи».